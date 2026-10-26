O termo “revolucionário” é geralmente visto, pela historiografia inspirada nos autores marxistas, como algo elogioso. Se considerarmos o desenrolar da história como algo progressivo e inelutável, dentro da lógica de um sistema determinado por forças sociais que ultrapassam de muito o livre arbítrio dos homens individualmente considerados, revolucionários são aqueles que se antecipam no processo e, por assim dizer, queimam as etapas do seu desenrolar. Apressam, por seus atos, muitas vezes radicais, os entrechoques dialéticos que fazem a História avançar.

Marx e Engels chegam a falar, no Manifesto do Partido Comunista, de 1848, de uma “roda da História”, cujo curso não deve ser retardado, pela inércia dos conservadores, menos ainda forçado a girar em sentido contrário, como pretendem os reacionários. Suas palavras textuais: “De todas as classes que ora enfrentam a burguesia, só o proletariado é uma classe verdadeiramente revolucionária. As outras classes degeneram e perecem com o desenvolvimento da grande indústria; o proletariado, pelo contrário, é seu produto mais autêntico. As classes médias - pequenos comerciantes, pequenos fabricantes, artesãos, camponeses - combatem a burguesa porque esta compromete sua existência como classes médias. Não são, pois, revolucionárias, mas conservadoras; mais ainda, reacionárias, pois pretendem fazer girar para trás a roda da História.”

Dentro dessa ótica, que da teoria marxista passou para a linguagem comum dos livros de história e, mesmo, para a linguagem corrente, os revolucionários têm sempre uma aura simpática, mesmo quando procedem às maiores barbaridades e aos genocídios mais espantosos. São sempre apresentados como heróis, idealistas, sublimes visionários dignos do maior respeito e de total compreensão, ainda quando criminosos. São apresentados sempre como modelos para a juventude... como um Che Guevara, para citar um único exemplo.