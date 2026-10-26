Uma empresa pode ter a melhor tecnologia, a estratégia mais sofisticada e os maiores recursos. Mas, se não souber lidar com pessoas, todo esse potencial poderá se transformar em resultados frustrados.

No mundo corporativo, os números revelam resultados, mas nem sempre explicam suas causas. Por trás de uma equipe desmotivada, de conflitos recorrentes, da perda de talentos ou de uma liderança ineficaz, pode existir um fator frequentemente negligenciado: o comportamento humano.

Em um mercado de transformações aceleradas, não basta inovar, investir e estabelecer metas ambiciosas. É preciso compreender como as pessoas pensam, reagem, decidem e se relacionam. Afinal, estratégias são elaboradas no planejamento, mas ganham vida — ou fracassam — por meio das pessoas.