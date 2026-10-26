Às vésperas do segundo turno da eleição presidencial, recebi com profunda indignação e perplexidade as graves denúncias sobre a conduta da Polícia Militar no dia 21 de outubro, na Comunidade Pantanal, em Piracicaba.



Os relatos apontam para uma sequência de abusos de autoridade e graves violações de direitos fundamentais que atingem não apenas as vítimas diretas dessas ações, mas atacam o próprio coração do Estado Democrático de Direito. Não podemos silenciar quando a força policial, que deveria existir para proteger a população e assegurar a paz social, é acusada de agir à margem da lei.



A primeira denúncia refere-se a uma abordagem arbitrária contra duas mulheres, apoiadoras do presidente Lula. Segundo os relatos, policiais militares invadiram a residência dessas cidadãs sem mandado judicial, promovendo agressões e a apreensão indevida de camisetas de apoio à reeleição do presidente Lula. A Constituição Federal é cristalina no seu artigo 5º ao determinar que a casa é asilo inviolável do indivíduo. A entrada de agentes públicos em um lar sem autorização judicial ou fora das hipóteses estritas de flagrante delito é uma violência inaceitável. O cidadão e a cidadã não podem ser reféns do arbítrio do próprio Estado dentro da sua própria casa.