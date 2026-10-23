Tradicional clube da região do Santa Teresinha, o Real Madrid completa, neste sábado (24), 61 anos de existência e muita história. Fundado em 24 de outubro de 1965 em homenagem ao gigante homônimo da Espanha, o time não disputa mais competições oficiais, mas seus integrantes da “velha guar-da” estão sempre juntos, comemorando e relembran-do os “tempos de glória” dos “merengues de Piracicaba”.

Para celebrar mais um aniversário, os simpatizantes do Real Madrid marcaram uma confraternização neste sábado, no sítio Jataí-Cruzatto, em Charqueada, a partir das 10h. Estão confirmadas presença de mais de 40 pessoas, entre ex-jogadores e familiares. Na oportunidade, os adeptos e dirigentes irão relembrar as partidas, escalações dos times, gols e conquistas.

O aposentado José Tietz Cruzatto, de 80 anos, é um dos fundadores do Real Madrid e ainda está na ativa no clube. Embora atualmente não exista um comandante eleito, Cruzatto é um dos líderes do time.