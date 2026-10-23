23 de outubro de 2026
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CONFRATERNIZAÇÃO

Real Madrid do Santa Teresinha completa 61 anos

Por Erivan Monteiro | erivan.monteiro@jpjornal.com.br
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Time marcou época no futebol de Piracicaba
Time marcou época no futebol de Piracicaba

Tradicional clube da região do Santa Teresinha, o Real Madrid completa, neste sábado (24), 61 anos de existência e muita história. Fundado em 24 de outubro de 1965 em homenagem ao gigante homônimo da Espanha, o time não disputa mais competições oficiais, mas seus integrantes da “velha guar-da” estão sempre juntos, comemorando e relembran-do os “tempos de glória” dos “merengues de Piracicaba”.

Para celebrar mais um aniversário, os simpatizantes do Real Madrid marcaram uma confraternização neste sábado, no sítio Jataí-Cruzatto, em Charqueada, a partir das 10h. Estão confirmadas presença de mais de 40 pessoas, entre ex-jogadores e familiares. Na oportunidade, os adeptos e dirigentes irão relembrar as partidas, escalações dos times, gols e conquistas. 

O aposentado José Tietz Cruzatto, de 80 anos, é um dos fundadores do Real Madrid e ainda está na ativa no clube. Embora atualmente não exista um comandante eleito, Cruzatto é um dos líderes do time. 

“Hoje não tem mais presidente, tem só alguns dos jogadores que organizam anualmente nossas festas de congraçamento: Valdir Togni, Elias Napty, Noedir Tog-ni, Carlos Giusti e eu, José Cruzatto”, declarou. 

Ele conta que, atualmente, o time está desativado (“não jogamos mais futebol, só fazemos festa”), mas, quando atuava, o Real do Santa Teresinha jogava os torneios amadores de Piracicaba e região. 

“Não participamos mais de competições. Não aguentamos mais jogar”, brinca.  “Eu, por exemplo, fiz 80 anos agora, no dia 2 de outubro. E os  outros já passaram dos 70”, explicou, com bom humor. 

Além de José Cruzatto, os fundadores do Real Madrid são: Elias José Napty,  Anto-nio Fernando Mardegan, Antonio Carlos Medina, Eduardo Branco (já falecido) e Jaime Mardegan. 

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