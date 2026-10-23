SR. ANTONIO CARLOS LOPES Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Antonio Lopes e da Sra. Brasilisia Menegasso Lopes, era casado com a Sra. Zilda Ribeiro Lopes; deixa os filhos: Luciano Lopes, casado com a Sra. Andrea Alexandra Pavan Lopes e Marcos Lopes, casado com a Sra. Andreia Alessandra Lopes. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. IRACI TOFFOLETTO PELOSI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Oswaldo Toffoletto e da Sra. Maria da Conceição Toffoletto. Deixa os filhos: Rosangela Aparecida Pelosi Tornelli, falecida; Rosemeire Aparecida Pelosi; Roberto Kalil Kandalaft, casado com a Sra. Vanderli Cinira Fessel Kandalaft e Rodrigo Dino Kandalaft, casado com a Sra. Maria Aparecida Novello. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JOSÉ CARLOS ROTA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Otavio Rota e da Sra. Olinda Maximo da Silva, era casado com a Sra. Maria de Fátima Guerrero Rota; deixa os filhos: Jose Alexandre Rota e Maria Aparecida Rodrigues Alves, casada com o Sr. Marcos Rodrigues Alves. Deixa os netos: Christian; Octavio e Monaliza, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.