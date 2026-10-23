SR. ANTONIO CARLOS LOPES Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Antonio Lopes e da Sra. Brasilisia Menegasso Lopes, era casado com a Sra. Zilda Ribeiro Lopes; deixa os filhos: Luciano Lopes, casado com a Sra. Andrea Alexandra Pavan Lopes e Marcos Lopes, casado com a Sra. Andreia Alessandra Lopes. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. IRACI TOFFOLETTO PELOSI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Oswaldo Toffoletto e da Sra. Maria da Conceição Toffoletto. Deixa os filhos: Rosangela Aparecida Pelosi Tornelli, falecida; Rosemeire Aparecida Pelosi; Roberto Kalil Kandalaft, casado com a Sra. Vanderli Cinira Fessel Kandalaft e Rodrigo Dino Kandalaft, casado com a Sra. Maria Aparecida Novello. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ CARLOS ROTA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Otavio Rota e da Sra. Olinda Maximo da Silva, era casado com a Sra. Maria de Fátima Guerrero Rota; deixa os filhos: Jose Alexandre Rota e Maria Aparecida Rodrigues Alves, casada com o Sr. Marcos Rodrigues Alves. Deixa os netos: Christian; Octavio e Monaliza, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
JOVEM: LAUREN FABIANE FREIRES CLEMENTE Faleceu dia 13/10/2026, em Portugal, contava 20 anos, filha do Sr. Fabiano Ricardo Clemente e da Sra. Sandra Suely Freires; deixa a irmã Vitória Isabela Freires Clemente. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. LUIZ ROBERTO OSÓRIO BAUM Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 69 anos, filho do Sr. Jocelyn Louis Baum, falecido e da Sra. Julinha Osorio Baum, era casado com a Sra. Sonia Sanchek Baum; deixa os filhos: Rodrigo e Gabrielle. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório iniciou anteontem, às 20h30 até às 08h00 de ontem no Velório Memorial São Pedro da cidade de São Pedro/SP, sala "01", sendo transladado o féretro para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA DE LOURDES MENDES SARTORI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Diego Mendes e da Sra. Maria Ferias, era viúva do Sr. Jose Geraldo Sartori; deixa os filhos: Reinaldo Luiz Sartori, falecido; Jose Roberto Sartori; Roseli Teresinha Sartori e Rosalvo Sartori. Deixa genro, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 sala "A - Jasmin" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. MIGUEL RODRIGUES BARBOZA Faleceu dia 23/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era casado com a Sra. Ozima Maria José da Silva Barboza. Era filho do Sr. José Rodrigues Barboza e da Sra. Anna Sanchez, falecidos. Deixa os filhos: Celia casada com Nivaldo, Mara viúva de Altair, Marilda casada com Valdir, Claudemir casado com Leila. Deixa 6 netos, 2 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03 “Dálias”, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. PAULINA SETTEM CANCILLIERI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 98 anos, filha dos finados Sr. Emilio Settem e da Sra. Luiza Bandiera, era viúva do Sr. José Amadeu Cancillieri; deixa os filhos: Osmair José Cancillieri, falecido; Otacir Antonio Cancillieri, casado com a Sra. Marines Davanzo Cancillieri; Darci Aparecida Cancillieri e José Amadeu Cancillieri Junior, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ROSANA MARIA DO AMARAL RODARTE Faleceu dia 22/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e era viúva do Sr. Rubio Portela Rodarte. Era filha do Sr. Sylvio Sergio do Amaral e da Sra. Yolanda Zuccarato do Amaral, falecidos. Deixa o filho: Fernando do Amaral Rodarte casado com Lais Scarpari. Deixa familiares e amigos. O velório ocorreu dia 23/10/2026 a partir das 16:15hs até as 17:00hs, no Memorial Metropolitano de Piracicaba - sala Diamante. Em seguida ocorreu a Cerimônia de Homenagens Póstumas, também no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. TEREZINHA DE JESUS BALDUINO DA CRUZ Faleceu dia 23/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era casada com o Sr. Armelindo Constante da Cruz. Era filha da Sra.Maria Augusta Balduino, falecida. Deixa os filhos: Aparecido de jesus Fernandes, Carlos Alberto da Cruz, falecido, Marcos Roberto da Cruz, falecido, Ricardo Cristiano da Cruz, falecido, Lucia Cristina da Cruz Silva, Rita de Cassia da Cruz, Armelindo Constante da Cruz Junior, Gleison William Costante da Cruz, Diego Henrique Salvador da Cruz. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 23/10/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.