A Corrida Turística de Piracicaba transforma mais uma vez esporte e participação em benefício para a comunidade. A Cataguá Construtora realizou, no dia 20 de outubro de 2026, a entrega de R$ 243 mil em equipamentos, adquiridos com o parceiro local Cirúrgica Independência e destinados ao Projeto Recupere do Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, como formalização do resultado da 15ª edição.
Ao todo, foram adquiridos 420 equipamentos: 60 camas hospitalares, 30 colchões pneumáticos, 240 cadeiras de rodas em diferentes modelos, incluindo infantis, adultas e de banho, e 90 andadores de alumínio. O investimento total registrado na aquisição foi de R$ 243 mil.
A entrega simboliza o propósito social da Corrida Turística, evento realizado pela Cataguá Construtora e organizado pela Chelso Sports, que reverte seus resultados em benefícios para a comunidade. Além do caráter esportivo, a prova já se consolidou no calendário de Piracicaba, reunindo atletas e famílias e movimentando setores como hotelaria, lazer e gastronomia. Em 2026, foram mais de 6.500 atletas em percurso, entre 5,5 km, 10km e Desafio Turístico de 15 km, representando 269 cidades, 18 estados – além de presença de participantes internacionais dos Estados Unidos e Argentina.
“A Corrida Turística é um evento que mobiliza muitas pessoas, mas o que mais nos orgulha é perceber que esse movimento continua depois da prova. Quando conseguimos transformar essa participação em equipamentos que terão utilidade real na vida das pessoas, entendemos a dimensão do impacto que podemos construir juntos”, afirma João Evangelista de Carvalho Filho, presidente do Grupo Cataguá Soluções Imobiliárias e idealizador da Corrida Turística de Piracicaba.
Os 420 equipamentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, complementando a doação realizada pela Cataguá no ano anterior. Os itens serão disponibilizados por meio de empréstimos a pessoas que necessitam de apoio em sua recuperação ou de cuidados contínuos. O FUSSP também realiza o acompanhamento dos equipamentos, garantindo sua manutenção, substituição quando necessária e reutilização, ampliando o alcance social proporcionado pela realização da corrida.
“Essa nova entrega é muito importante porque todos os equipamentos recebidos anteriormente já estão emprestados. Atendemos pessoas que precisam de cadeiras de rodas, camas hospitalares, andadores e cadeiras de banho, seja por um período de recuperação ou por toda a vida. Quando um equipamento é devolvido, realizamos a higienização e todos os cuidados necessários para que ele possa beneficiar outra pessoa. Com o apoio da Cataguá, estamos conseguindo atender às pessoas que procuram o Fundo Social”, afirma Valkiria Callovi, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba.
Esporte que movimenta Piracicaba
Além do impacto social, a Corrida Turística se tornou uma tradição na cidade e contribui para projetar Piracicaba no calendário de grandes eventos esportivos. O percurso passa por pontos conhecidos, como o Rio Piracicaba, Engenho Central, Véu da Noiva e Rua do Porto, com provas de 5,5 km, 10 km e o Desafio 15 km.
“Acreditamos muito no poder do esporte de transformar vidas. Só isso já faria da Corrida Turística um evento especial. Mas o que nos deixa ainda mais orgulhosos é saber que essa iniciativa vai além do esporte e se transforma em benefícios concretos para a nossa cidade, fazendo a diferença na vida de quem mais precisa. É muito gratificante ver que, juntos, conseguimos gerar um impacto que permanece muito depois da corrida, comenta Daniel Escobar de Carvalho, sócio-diretor do Grupo Cataguá Soluções Imobiliárias.