Os 420 equipamentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, complementando a doação realizada pela Cataguá no ano anterior. Os itens serão disponibilizados por meio de empréstimos a pessoas que necessitam de apoio em sua recuperação ou de cuidados contínuos. O FUSSP também realiza o acompanhamento dos equipamentos, garantindo sua manutenção, substituição quando necessária e reutilização, ampliando o alcance social proporcionado pela realização da corrida.

“Essa nova entrega é muito importante porque todos os equipamentos recebidos anteriormente já estão emprestados. Atendemos pessoas que precisam de cadeiras de rodas, camas hospitalares, andadores e cadeiras de banho, seja por um período de recuperação ou por toda a vida. Quando um equipamento é devolvido, realizamos a higienização e todos os cuidados necessários para que ele possa beneficiar outra pessoa. Com o apoio da Cataguá, estamos conseguindo atender às pessoas que procuram o Fundo Social”, afirma Valkiria Callovi, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba.

Esporte que movimenta Piracicaba

Além do impacto social, a Corrida Turística se tornou uma tradição na cidade e contribui para projetar Piracicaba no calendário de grandes eventos esportivos. O percurso passa por pontos conhecidos, como o Rio Piracicaba, Engenho Central, Véu da Noiva e Rua do Porto, com provas de 5,5 km, 10 km e o Desafio 15 km.