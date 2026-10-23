Há alguns anos, publiquei nas redes sociais um texto defendendo a liberdade de realizar demissões por meios virtuais: whatsapp, e-mail ou reunião por plataforma digital. Afinal, a tecnologia também alcançou a forma de contratar, trabalhar e encerrar contratos.

Nada como o tempo — e alguma maturidade — para nos fazer revisitar antigas certezas.

Continuo entendendo que a comunicação virtual da dispensa pode ser válida. O meio digital, por si só, não torna o desligamento ilegal nem gera automaticamente dano moral. A empresa, contudo, permanece obrigada a cumprir todas as formalidades da rescisão, como documentação, exame demissional, pagamento das verbas devidas e observância dos prazos legais.