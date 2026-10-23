Imaginem um Coliseu moderno, com arquibancadas para 110 milhões de espectadores. No centro, dois candidatos disputam o poder. Nas laterais, bandeiras e torcidas prontas para vaiar o adversário. Nos telões, pesquisas, frases de efeito e os melhores momentos da briga. O ingresso é grátis; a conta fica para o povo.

Na Roma antiga, circo e pão distraíam a população enquanto os poderosos governavam sossegados. O Brasil reinventou o negócio: em vez de gladiadores com espadas, candidatos com microfones; no lugar da areia, um palco iluminado; e, no lugar dos leões, acusações que rugem dia e noite.

O espetáculo começa com pompa. Os candidatos entram por lados opostos, cercados de assessores e câmeras. Um promete salvar o país; o outro garante que ele vai destruí-lo. Cada qual posa de herói e pinta o rival como vilão. Programa de governo? Fica para depois. Primeiro, é preciso convencer a torcida de que o inimigo é perigoso.