Considero muito salutar e enriquecedor essa variedade de pensamentos. Todo mundo acaba ganhando: os jornais vendem mais, as redes sociais fervilham e o leitor tem acesso a diversas opiniões. Se nunca havia pensado sobre determinado assunto, as discussões acaloradas o obrigarão a refletir e a formar o seu próprio conceito.

Ninguém é dono da verdade, mas todo mundo tem o direito de defender a sua verdade e ter respeitada sua opinião. Temos de ter em mente que os seres humanos não são os reis do universo e não podem sacrificar tudo ao seu redor em proveito próprio. Desde o menor inseto, a flor, as águas, tudo existe por alguma razão.

Defender as suas verdades é um direito inalienável, mas ofender quem pensa diferente com palavras pouco educadas não me parece o correto, já que nos consideramos racionais, acima dos irracionais, que escoiceiam, arranham e mordem para se defender. Respeito é a palavra-chave para que o conflito saudável não se torne uma guerra sem vencedores, com perdas de ambos os lados. Devemos expor nossa opinião, sim, mas respeitando o pensamento do outro. Isso é ser civilizado, ter bom-senso e discernimento, o que nos diferencia dos irracionais, seguidores do instinto. Se seguirmos os instintos naturais que ainda guardamos conosco de eras remotas, estaremos nos equiparando a eles, que ainda estão num grau de evolução mais baixo que o nosso. Não somos selvagens e nossas armas não são mais dentes e garras. Deve-se aceitar o desafio e apresentar argumentos convincentes, sem agressões gratuitas.

Existem, basicamente, duas mentalidades: a racional, que não se sensibiliza facilmente e segue a própria lógica, e a emotiva, que se deixa levar pela emoção, pelo coração. Certamente me encaixo no segundo grupo.