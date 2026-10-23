As pessoas são muito diferentes umas das outras. Existe uma diversidade muito grande de ideias, pensamentos e opiniões.
Os variados pontos de vista desencadeiam discussões sem fim, gerando grandes polêmicas, bate-bocas, sem que nunca se chegue a um consenso.
Considero muito salutar e enriquecedor essa variedade de pensamentos. Todo mundo acaba ganhando: os jornais vendem mais, as redes sociais fervilham e o leitor tem acesso a diversas opiniões. Se nunca havia pensado sobre determinado assunto, as discussões acaloradas o obrigarão a refletir e a formar o seu próprio conceito.
Ninguém é dono da verdade, mas todo mundo tem o direito de defender a sua verdade e ter respeitada sua opinião. Temos de ter em mente que os seres humanos não são os reis do universo e não podem sacrificar tudo ao seu redor em proveito próprio. Desde o menor inseto, a flor, as águas, tudo existe por alguma razão.
Defender as suas verdades é um direito inalienável, mas ofender quem pensa diferente com palavras pouco educadas não me parece o correto, já que nos consideramos racionais, acima dos irracionais, que escoiceiam, arranham e mordem para se defender. Respeito é a palavra-chave para que o conflito saudável não se torne uma guerra sem vencedores, com perdas de ambos os lados. Devemos expor nossa opinião, sim, mas respeitando o pensamento do outro. Isso é ser civilizado, ter bom-senso e discernimento, o que nos diferencia dos irracionais, seguidores do instinto. Se seguirmos os instintos naturais que ainda guardamos conosco de eras remotas, estaremos nos equiparando a eles, que ainda estão num grau de evolução mais baixo que o nosso. Não somos selvagens e nossas armas não são mais dentes e garras. Deve-se aceitar o desafio e apresentar argumentos convincentes, sem agressões gratuitas.
Existem, basicamente, duas mentalidades: a racional, que não se sensibiliza facilmente e segue a própria lógica, e a emotiva, que se deixa levar pela emoção, pelo coração. Certamente me encaixo no segundo grupo.
E sempre haverá animosidade no confronto da razão com a emoção. A dificuldade em aceitar as diferenças acontece porque desafia os padrões e crenças que consideramos corretos. Discordar de uma ideia, de um gosto ou de um ponto de vista é natural, já que as pessoas são diferentes umas das outras, cada ser humano é único. O verdadeiro respeito aparece justamente na divergência, gostamos de uma pessoa, mas divergimos de suas ideias, então, o que deve prevalecer é o respeito.
Nunca saberemos como será nosso pensamento daqui a algum tempo. Duvido que alguém pense da mesma forma como fazia há cinco, dez ou vinte anos. Tudo está em constante mutação. De repente, discordamos e criticamos tanto a maneira de pensar do outro, mas poderemos mudar radicalmente com o passar dos anos e até passar para o lado dele. Quem sabe?
Devemos julgar menos e sermos mais humildes, menos arrogantes, mais calmos, mais tolerantes, mais compreensivos, mais misericordiosos, ter mais empatia. Em vez de atirar pedras, procurar compreender outros tipos de opinião que divergem da nossa. E aí sim, nos tornaremos seres de luz, de paz, e a harmonia invadirá este planeta azul chamado Terra.
E ninguém pode estragar o nosso dia, a menos que a gente permita!