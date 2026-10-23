No belo frontispício de nosso também belo Cemitério da Saudade, está escrito: “Omnes similes sumus”. Há quem o traduza como “somos todos iguais”. O mais correto, no entanto, seria o de sermos, todos, “semelhantes”. Pois, cada criatura é única em sua particularidade. Comprovam-no, também, as impressões digitais e arcadas dentárias humanas. E sequer precisamos de especialistas para confirmá-lo, tal a singularidade que cada um carrega consigo.

No entanto, miseravelmente, a meia dúzia de pessoas que governa o Mundo ainda insiste em tentativas de tornar a humanidade rebanho subserviente e servil. Já há milhares ou milhões de anos. E adotando todas as formas e tentativas de escravatura, de domínio até mesmo das almas. Reinados, monarquias, religiões, políticas, ideologias, poder da força. Vívida, pois, permanece a ideia – convicção deles, os do poder – de ser próprio da vida haver comando, comandantes e comandados. Trata-se, sim, de uma realidade. Apenas, porém, relativa, sob condições, e não absoluta como apregoada conforme interesses em jogo. O domínio absolutista é sinônimo de tirania.

Após as duas décadas da imperdoável ditadura militar, o Brasil retornou à sua sempre obstinada busca pela vivência das liberdades democráticas. Mais do que um longo aprendizado, essa conquista conseguimo-la com inauditos esforços e resistências impossíveis de esquecer. No entanto – após mais de 60 anos de vencida aquela violentação – conhecidos “filhotes da ditadura” ainda buscam retomar uma herança abominável. Para eles, não é um país que está em jogo. Não é uma nação e seu povo. Querem o Poder como se fosse privilégio e herança de uma “famiglia”, numa lembrança aterradora da ideologia da “máfia”. Querem fazer, do Brasil, propriedade hereditária.