SRA. ALICE LOPES ANDREOTI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. João Simião Lopes e da Sra. Nair Gomes Soares, era viúva do Sr. Tulio Andreoti Filho; deixa os filhos: Eliana Aparecida Andreoti Petta; Sandra Cristina Andreoti Guimarães, casada com o Sr. Claudemir Moura Guimarães; Estefania Andreoti; Miriam Andreoti, casada com o Sr. Rogerio Nicoletti e Daniel Andreoti. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "B - Camélia" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
EDILEUZA AUGOSTINHO DE FREITAS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. José Augostinho da Silva e da Sra. Maria Alves da Silva, era viúva do Sr. Geraldo de Freitas Martins; deixa os filhos: Adalberto de Freitas Martins; Adaelton de Freitas Martins, casado com a Sra. Cristiane de Freitas Martins; Adailton de Freitas Martins e Alba Maria de Freitas Martins da Silva, casada com o Sr. José Dagmar Moreira da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ELZA IDALGO ANGELOCCI Faleceu dia 20/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era viúva do Sr. José Antonio Ancelocci. Era filha do Sr. Pedro Idalgo Gonzalez e da Sra. Maria Rodrigues Rodrigues, falecidos. Deixa as filhas: Marlene Cristina Angelocci Pachiani casada com Fernando Jacob Pachiani e Sonia Aparecida Angelocci, falecida. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/10/2026 às 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
MENINA: ESTHER EMANUELLY AMARAL GOMES Faleceu ontem, nesta cidade, filha do Sr. Rafael Antunes Gomes e da Sra. Evelyn Juliana Amaral de Souza Gomes. Deixa demais familiares. Seu sepultamento foi realizado ontem às 17h00, no Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. GERALDA GOMES DA SILVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Adão Gomes da Silva e da Sra. Maria Romualda Vasconcelos, era viúva do Sr. Vitorio Jonas da Silva; deixa os filhos: Arani Gomes da Silva, casada com o Sr. Luiz Antonio Basso; Claudio Gomes da Silva, casado com a Sra. Maria do Socorro de Souza; Sebastiana Gomes da Silva; Sebastião Gomes da Silva e Maria Aparecida Gomes, falecida. Deixa netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. JOICE CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 44 anos, filha do Sr. Dovilio de Almeida e da Sra. Genilse Aparecida Barbosa Almeida, era casada com o Sr. Rodolfo Almeida dos Santos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. LUIZ ANTONIO ZAGO Faleceu dia 20/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade e era casado com a Sra. Marli Panaia Zago. Era filho do Sr. Agenor Zago e da Sra. Maria Penso Zago, falecidos. Deixa os filhos: Anderson Luis Zago casado com Rosimeire, Jeferson Luis Zago casado com Andressa e Everson Luis Zago casado com Michele. Deixa netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03 “Dálias”, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. NATANAEL FERREIRA DE CAMARGO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 56 anos, filho do Sr. Mário Ferreira de Camargo e da Sra. Francisca Alves Ribeiro de Camargo; deixa a filha: Natália de Camargo Rover, casada com o Sr. Augusto Rover. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 07h30 às 15h30 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
RAMON ADRIANO POLLA Faleceu dia 20/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 44 anos de idade. Era filho do Sr. Moacyr Polla Junior e da Sra. Sonia Regina Correa Polla. Deixa o filho Kauan Polla, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. RAQUEL RODRIGUES DOMINGUES GOULART Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 49 anos, filha dos finados Sr. Leonardo Domingues e da Sra. Francisca Rodrigues Domingues, era casada com o Sr. Clodoaldo Barbosa Goulart; deixa as filhas: Patricia Gabriele Domingues de Lima, casada com o Sr. Alexandre Domingues de Lima e Natalia Franciele Domingues de Lima, casada com o Sr. Henrique Fidelis de Lima. Deixa os netos: Sarah Lorena Domingues de Lima, Larah Helena Domingues de Lima, Lucas Henrique Domingues de Lima e Luiza Domingues de Lima, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. REINALDO GRANZOTTO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Armando Granzotto e da Sra. Elza Nicodemo Granzotto, era viúvo da Sra. Maria Lucia Ferraz Granzotto; deixa os filhos: Reinaldo Granzotto Junior, casado com a Sra. Silvani Cazon; Daniele Fernanda Granzotto e Talita Leticia Granzotto, casada com o Sr. Marcos Paulo Marques da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. WANDERLEI ALEIXO Faleceu dia 20/10/2026 na cidade de Charqueada, aos 72 anos de idade e era casado com a Sra. Josefa Lucia Borges da Silva. Era filho do Sr. Benedicto Aleixo e da Sra. Julia Rosa Aleixo, falecidos. Deixa os filhos: Erivan casado com Celia, deixa as filhas Cristiane e Adriana. Deixa a neta Iadne, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.