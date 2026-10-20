SRA. ALICE LOPES ANDREOTI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. João Simião Lopes e da Sra. Nair Gomes Soares, era viúva do Sr. Tulio Andreoti Filho; deixa os filhos: Eliana Aparecida Andreoti Petta; Sandra Cristina Andreoti Guimarães, casada com o Sr. Claudemir Moura Guimarães; Estefania Andreoti; Miriam Andreoti, casada com o Sr. Rogerio Nicoletti e Daniel Andreoti. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "B - Camélia" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

EDILEUZA AUGOSTINHO DE FREITAS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. José Augostinho da Silva e da Sra. Maria Alves da Silva, era viúva do Sr. Geraldo de Freitas Martins; deixa os filhos: Adalberto de Freitas Martins; Adaelton de Freitas Martins, casado com a Sra. Cristiane de Freitas Martins; Adailton de Freitas Martins e Alba Maria de Freitas Martins da Silva, casada com o Sr. José Dagmar Moreira da Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ELZA IDALGO ANGELOCCI Faleceu dia 20/10/2026 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era viúva do Sr. José Antonio Ancelocci. Era filha do Sr. Pedro Idalgo Gonzalez e da Sra. Maria Rodrigues Rodrigues, falecidos. Deixa as filhas: Marlene Cristina Angelocci Pachiani casada com Fernando Jacob Pachiani e Sonia Aparecida Angelocci, falecida. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/10/2026 às 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.