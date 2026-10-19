Dez meses depois. Sim! Foi um tempo muito curto para que Piracicaba recebesse a primeira exibição de um cinema no formato que conhecemos. A proeza ocorreu em outubro de 1896 num barracão de terra situado à rua Moraes Barros próximo ao Hotel Central em área onde hoje está o estacionamento do prédio que por muitos anos abrigou o Banespa e mais recentemente o Santander, entre a praça José Bonifácio e a rua Governador Pedro de Toledo.

A magia da sétima arte havia sido apresentada para todo o Mundo durante exibição em Paris, na França, no dia 28 de dezembro de 1895 por Auguste e Louis, os irmãos Lumière, num café bastante frequentado. O cinematógrafo viajou de navio e veio da Europa para o Brasil, aportando em Piracicaba. Não que seja o mesmo, mas um dos que foram fabricados em larga escala como novidade para os olhos humanos. Eram filmetes curtos mostrando pessoas passeando pela calçada, um navio partindo para o alto-mar, um animal circulando e outras coisas que chegavam ao nosso conhecimento apenas através dos livros ou dos teatros. Então, imagine o que seria ver pela primeira vez um elefante descrito em “Viagem ao Mundo em 80 dias”. Agora imagine o que seria vê-lo em movimento. Hoje é banal, mas na época era revolução.

O cinema já existia. Mas não no formato que conhecemos hoje. Não era exibido na tela para um coletivo de pessoas. Era visto através dos cinetoscópios criados em 1888 por Thomas Alva Edison – o inventor da lâmpada. Consistia-se numa grande caixa de madeira onde a pessoa colocava um dos olhos e via um curto filme de celuloide que se movimentava. Para se ter noção, um dos primeiros filmes mostrava um assistente de Edison espirrando. Quanto dura um espirro? Eram estes poucos segundo que entretiam as plateias das duas últimas décadas do século retrasado. E as pessoas pagavam para isso. Como dito, algo banal hoje, mas que revolucionou nosso modo de pensar e criou uma das maiores indústrias da atualidade: a do entretenimento.