Imagine acordar sem aquela dor no joelho que acompanha você há anos. Caminhar, subir escadas e brincar com os netos sem medo de sentir dor. Para milhões de pessoas que convivem com a artrose, isso parece um sonho. Mas cientistas estão tentando transformar essa possibilidade em realidade. Mas primeiro, precisamos entender o que acontece dentro do joelho.
Entre os ossos existe uma camada chamada cartilagem. Ela funciona como uma almofada, ajudando a diminuir o atrito durante os movimentos. Com o passar dos anos, essa proteção pode se desgastar. Quando isso acontece, surgem dores, inchaço e dificuldades para realizar tarefas simples.
O grande problema é que a cartilagem quase não consegue se recuperar sozinha. Mas imagine se pudéssemos ensinar suas células a fazer isso.
Em 2021, pesquisadores publicaram na revista científica Science Advances um estudo initulado "“A Synthetic Mechanogenetic Gene Circuit for Autonomous Drug Delivery in Engineered Tissues”" sobre células de cartilagem modificadas em laboratório. Elas foram preparadas para perceber a pressão recebida pela articulação e produzir uma substância capaz de combater a inflamação.
É como instalar um pequeno sistema de proteção dentro do próprio joelho. O estudo ainda era experimental, mas abriu caminho para uma ideia fascinante: criar tecidos que reconheçam problemas e ajudem a proteger a articulação.
Agora, cientistas de universidades americanas estão avançando nessa direção. Na Universidade do Colorado, pesquisadores desenvolvem materiais que levam medicamentos diretamente às partes danificadas do joelho. Em experiências com animais, algumas dessas técnicas conseguiram estimular a recuperação da cartilagem.
Em outro estudo, os cientistas criaram uma estrutura de joelho com impressão 3D e células vivas. Ela foi colocada em um joelho de cadáver e suportou forças semelhantes às de uma pessoa caminhando.
Mas a ideia é que, no futuro, essa estrutura possa ser implantada em pacientes e, aos poucos, seja substituída por tecidos vivos do próprio organismo. É impressionante pensar nisso.
Mas precisamos ter cuidado com uma palavra: cura.
Esses tratamentos ainda não demonstraram que conseguem reconstruir um joelho humano doente com segurança e bons resultados duradouros. Existe uma grande diferença entre uma descoberta funcionar no laboratório e funcionar dentro de uma pessoa.
Enquanto esperamos, há muito que podemos fazer.Fortalecer os músculos das pernas, manter um peso adequado e praticar exercícios orientados ajudam a diminuir a dor e melhorar os movimentos de quem tem artrose.
O joelho precisa de músculos fortes para trabalhar melhor. Talvez um dia a medicina consiga devolver a uma pessoa a cartilagem que ela perdeu. Seria uma das grandes conquistas da ciência. E estamos cada vez mais caminhando para isso.
Até lá, vale lembrar que cuidar dos joelhos não começa quando eles doem. Começa quando decidimos continuar nos movimentando. O futuro pode reconstruir nossos joelhos. Mas o presente ainda é nossa melhor oportunidade de cuidar deles. Até a próxima.