Imagine acordar sem aquela dor no joelho que acompanha você há anos. Caminhar, subir escadas e brincar com os netos sem medo de sentir dor. Para milhões de pessoas que convivem com a artrose, isso parece um sonho. Mas cientistas estão tentando transformar essa possibilidade em realidade. Mas primeiro, precisamos entender o que acontece dentro do joelho.

Entre os ossos existe uma camada chamada cartilagem. Ela funciona como uma almofada, ajudando a diminuir o atrito durante os movimentos. Com o passar dos anos, essa proteção pode se desgastar. Quando isso acontece, surgem dores, inchaço e dificuldades para realizar tarefas simples.

O grande problema é que a cartilagem quase não consegue se recuperar sozinha. Mas imagine se pudéssemos ensinar suas células a fazer isso.