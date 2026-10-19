Um dos estabelecimentos de ensino mais antigos e respeitados de Piracicaba é o Colégio Dom Bosco. Em português, o tratamento respeitoso de “Dom” (proveniente do latim “dominus”, que significa senhor) é privativo de Bispos, de Príncipes e de alguns poucos membros da alta nobreza. Já na Itália o mesmo tratamento é usual para qualquer sacerdote. Por isso, São João Bosco (1815-1888) tornou-se mundialmente conhecido como Dom Bosco, e assim continuam a designá-lo, mesmo depois de sua canonização, os membros da Congregação Salesiana por ele fundada.

Dom Bosco afirmou certa vez que sua vida era tão cheia de aventuras prodigiosas que se alguém, no futuro, a lesse, teria dificuldades para acreditar. Julgaria estar lendo um romance...

Ele possuía uma extraordinária memória, sendo capaz de decorar longos textos após uma simples leitura. Sua imaginação e criatividade eram espantosas. Sabia fazer mágicas, era malabarista e prestidigitador. Todos os seus talentos foram colocados a serviço da sua obra apostólica, de formação de meninos pobres. Foi acusado de louco, de feiticeiro, de inimigo da ordem pública. Teve sua casa várias vezes invadida pela polícia, sofreu atentados violentos, viveu toda a vida sem dinheiro, mas, cheio de confiança em Deus, empreendia obras grandiosas que nunca deixavam de ser felizmente concluídas. Ao mesmo tempo, montou uma gigantesca editora de livros católicos, e ele próprio escreveu mais de 150 obras. Exerceu influência na política e na sociedade, fundou congregações religiosas, foi conselheiro de reis, de papas, de ministros de Estado.