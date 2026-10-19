Um dos estabelecimentos de ensino mais antigos e respeitados de Piracicaba é o Colégio Dom Bosco. Em português, o tratamento respeitoso de “Dom” (proveniente do latim “dominus”, que significa senhor) é privativo de Bispos, de Príncipes e de alguns poucos membros da alta nobreza. Já na Itália o mesmo tratamento é usual para qualquer sacerdote. Por isso, São João Bosco (1815-1888) tornou-se mundialmente conhecido como Dom Bosco, e assim continuam a designá-lo, mesmo depois de sua canonização, os membros da Congregação Salesiana por ele fundada.
Dom Bosco afirmou certa vez que sua vida era tão cheia de aventuras prodigiosas que se alguém, no futuro, a lesse, teria dificuldades para acreditar. Julgaria estar lendo um romance...
Ele possuía uma extraordinária memória, sendo capaz de decorar longos textos após uma simples leitura. Sua imaginação e criatividade eram espantosas. Sabia fazer mágicas, era malabarista e prestidigitador. Todos os seus talentos foram colocados a serviço da sua obra apostólica, de formação de meninos pobres. Foi acusado de louco, de feiticeiro, de inimigo da ordem pública. Teve sua casa várias vezes invadida pela polícia, sofreu atentados violentos, viveu toda a vida sem dinheiro, mas, cheio de confiança em Deus, empreendia obras grandiosas que nunca deixavam de ser felizmente concluídas. Ao mesmo tempo, montou uma gigantesca editora de livros católicos, e ele próprio escreveu mais de 150 obras. Exerceu influência na política e na sociedade, fundou congregações religiosas, foi conselheiro de reis, de papas, de ministros de Estado.
No fim da vida, escreveu suas recordações, narrando as aventuras pelas quais passara. Não as escreveu por iniciativa própria; escreveu-as por obediência a uma ordem formal do Papa Beato Pio IX.
Foi em 1858 que pela primeira vez, o Pontífice recebeu em audiência o fundador do Oratório de São Francisco de Sales. Imediatamente os dois homens de Deus se entenderam perfeitamente. O Papa fez, ao humilde sacerdote turinense, uma série de perguntas sobre as origens de sua obra, sobre os motivos que a inspiraram, sobre as dificuldades ingentes pelas quais passara.
Encantado pelas respostas que recebeu, aconselhou Dom Bosco a escrever tudo aquilo, para estimular e orientar seus filhos espirituais. Mas o conselho do Papa não foi suficiente para fazer Dom Bosco vencer a profunda repugnância que sentia por falar de si próprio. A humildade do Santo somente foi vencida nove anos depois, quando, em novo encontro com Pio IX, este lhe perguntou se já havia escrito o que lhe recomendara. Dom Bosco respondeu que ainda não escrevera nada, desculpando-se com suas múltiplas ocupações. Dessa vez o Papa foi muito mais incisivo: - Se é assim, deixe de lado alguma outra ocupação e escreva. Note que não lhe estou dando somente um conselho, mas uma ordem. O Sr. não pode calcular o bem que isso fará aos seus filhos.
Foi para obedecer à ordem papal que Dom Bosco escreveu as “Memórias do Oratório de São Francisco de Sales”, nas quais conta sua vida desde a infância até o ano de 1855. Essas memórias foram, mais tarde, naturalmente prosseguidas pelas crônicas da Congregação Salesiana.
As Memórias se destinavam exclusivamente à formação dos salesianos. Dom Bosco não desejava que elas tivessem qualquer forma de divulgação externa, e até proibiu formalmente que fossem publicadas, mesmo depois de sua morte. Evidentemente, a partir do momento de sua canonização, o patrimônio espiritual de São João Bosco passou a ser universal, e ordens superiores às do próprio autor determinaram, para proveito de toda a Igreja, a publicação dessa maravilhosa série de recordações pessoais.
Anos atrás, traduzi alguns trechos selecionados dessas Memórias e as publiquei num volume, intitulado “Aventuras de São João Bosco (narradas por ele mesmo)”. A edição rapidamente se esgotou, mas foi relançada pela Livraria Petrus Editora. Pode ser adquirida no link https://livrariapetrus.com.br/produto/aventuras-d/e-sao-joao-bosco