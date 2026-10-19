Muitas pessoas passam a vida tentando dar conta de tudo e de todos, enquanto silenciam as próprias dores ou desconfortos pessoais e profissionais. Acreditam que precisam ser fortes o tempo inteiro, resolver os problemas sozinhas e seguir em frente, mesmo quando emocionalmente já não estão bem. Mas até quando?

Existe uma ideia equivocada de que precisamos chegar ao limite do sofrimento ou do problema para procurar ajuda. Como se a terapia fosse um último recurso, destinado apenas a quem já não consegue lidar com a própria vida.

A verdade é que não precisamos esperar a dor se tornar insuportável para começar a cuidar de nós mesmos.