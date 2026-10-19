A aprovação do fim da escala semanal de trabalho 6X1 representou uma das mais importantes vitórias da classe trabalhadora brasileira nos últimos anos e uma vitória inegável do presidente Lula, pela persistência e compromisso com a dignidade das trabalhadoras e dos trabalhadores excessivamente explorados por um empresariado que tem sede desmedida de lucro.

A discussão em torno do fim da escala de trabalho 6x1 consolidou-se como um dos temas mais centrais no debate social e econômico do Brasil. A rotina em que o trabalhador cumpre seis dias consecutivos de atividade laboral para apenas um dia de repouso semanal passou a ser amplamente questionada. O debate ultrapassou a esfera técnica trabalhista e transformou-se em um vetor de articulação popular, embate legislativo e tema eleitoral, especialmente no contexto do segundo turno das eleições presidenciais de 2026.

A tramitação e a aprovação das propostas de redução da jornada de trabalho sem redução salarial ganharam contornos decisivos durante a disputa presencial do segundo turno. A demanda por melhores condições de trabalho e por um modelo que contemple mais tempo para o descanso, a convivência familiar, o lazer, a cultura, os estudos emergiu como prioridade para parcelas significativas do eleitorado urbano e resultou nesta grande vitória.