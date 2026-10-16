SRA. CARLOTA PUPIM SCHIAVOLIN Faleceu ontem, nesta cidade, contava 93 anos filha dos finados Sr. José Pupim e da Sra. Elisa Furlan, era viúva do Sr. Agenor Schiavolin; deixa os filhos: Osmair Schiavolin, casado com a Sra. Angela Schiavolin; Pedro Luiz Schiavolin; Elisa Aparecida Schiavolin; Eliana Sueli Schiavolin, casada com Antonio Ricardo Braz dos Santos e Agenor Jose Schiavolin, falecido, deixando viúva Sra. Nanci Silvestre Schiavolin. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. MARIA DOS REIS DA SILVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 56 anos, filha dos finados Sr. Antonio Avelino da Silva e da Sra. Regina dos Reis Silva, era viúva do Sr. Nilton José da Silva; deixa os filhos: Cintia Cristina da Silva Pereira, casada com o Sr. Aurino dos Santos Pereira; Giseli Cristina da Silva; Carlos Alberto da Silva, casado com a Sra. Mayla dos Santos Azevedo Silva; Vitoria Carolyne dos Reis da Silva de Souza; Regina Mikaela dos Reis Almeida Santos; Acacio Porcel dos Reis Almeida; Weverton Eduardo Aparecido dos Reis Almeida; Paulo Cesar dos Reis Oliveira; Joelsio dos Reis Oliveira e Eduardo Aparecido de Almeida Junior. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. LUIZ ANTONIO ZAMPAOLO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filho dos finados Sr. Francisco Zampaolo e da Sra. Olga de Moura Campos Zampaolo, era casado com a Sra. Fatima de Jesus Ferrari Zampaolo; deixa as filhas: Lauriete de Jesus Zampaolo e Lais Caroline Zampaolo, casada com o Sr. Henrique Barrichello. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório Municipal de Saltinho, para o Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.