Democracia possui uma virtude que políticos frequentemente esquecem: o poder é emprestado. No domingo, o brasileiro lembrou disso. O primeiro turno terminou com Flávio Bolsonaro à frente, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. Ninguém venceu ainda. Mas alguma coisa mudou.

Depois de retornar ao Planalto em 2023 cercado pelo discurso de “reconstrução”, Lula chega ao segundo turno atrás do adversário. Seria precipitado decretar o fim do lulopetismo. Quase 54 milhões de votos demonstram sua força. Mas talvez estejamos assistindo ao *fim da ideia de que ele seja eleitoralmente inevitável*.

E isso é saudável. Democracia não significa apenas permitir que uma maioria governe. Significa permitir que ela diga: chega.