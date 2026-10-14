No início, foi um olhar profundo, daqueles que se conectam entre o emitente e o receptor. “Você me merece” pensou aquela criança carente e cheia de vida mesmo com seus poucos meses de nascimento. Foi uma conexão imediata, e sem perder tempo se embrenhou entre os cabelos longos, colocando seu queixo no ombro de forma muito bem acomodada, presa como se fosse um imã ao mais puro metal. A partir daí, notava-se uma interação que se prolongaria por alguns anos. “Eu te mereço”, pensamos.

Foi um início de júbilo, com muita alegria, conhecimento que serviu para preenchimento da ausência de um membro da família. Curioso é que a ausência se prostrou num dia e no dia seguinte uma nova vida chegou ao nosso lar. Há todo um simbolismo e crença por trás disso. Interessante é ver como aprendemos com uma nova vida no nosso meio. Voltamos a fazer coisas que não fazíamos por muito tempo. Voltamos a ser criança, mesmo com a idade avançada, descobrindo a cada dia desta vida um prazer que ficou no passado.

No meio, foram vários anos de alegria. Preocupação com a alimentação, com a vestimenta, com o ondular do cabelo, com a companhia enquanto dormia. Já teve aquela sensação de acordar a noite e ver se alguém está respirando, tão profundo é o sono e a calma ao seu entregar aos braços de Morfeu? Foram muitas festas acompanhando sua família. Até fotografias motivavam uma expressão de concentração, olhando sempre para a lente, de olhos escuros abertos tomando atitude de um ser humano consciente do que fazia, observando seu foco com avidez.