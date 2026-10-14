Caro leitor, sempre me perguntam quais profissionais eu indico em Piracicaba para cuidar da saúde. A pergunta vem de alunos e filhos preocupados com os pais, além de pessoas que às vezes me param na rua, no Sesc ou em lugares que frequento. Eu entendo essa preocupação: queremos continuar andando pela cidade, viajando, trabalhando e fazendo nossas escolhas e ajudando os nossos "envelhecentes" a terem mais autonomia.

Como profissional de Educação Física, com formação em Geriatria e Gerontologia, considero o exercício parte desse cuidado. Também reconheço a importância do acompanhamento médico. E, quando me perguntam quais são as cinco especialidades que mais merecem atenção, conforme as necessidades de cada pessoa, eu recomendaria estas... Veja bem, é uma opinião pessoal, mas respaldada pelo consenso geral na área da saúde e por pessoas que eu conheço pessoalmente, que já entrevistei ou indico aos meus alunos por conhecer o trabalho.

Vou começar pelo geriatra, que avalia o conjunto. Avalia doenças, medicamentos, memória, sono e autonomia. No envelhecimento, problemas diferentes podem se somar e comprometer o cotidiano. Por isso, valorizo esse olhar para a pessoa inteira, inclusive para sua vida em casa. Em Piracicaba, eu recomendo a Dra. Daniela Nasciutti, a Dra. Marie Brihier e a Dra. Luciane Furlan.