Caro leitor, sempre me perguntam quais profissionais eu indico em Piracicaba para cuidar da saúde. A pergunta vem de alunos e filhos preocupados com os pais, além de pessoas que às vezes me param na rua, no Sesc ou em lugares que frequento. Eu entendo essa preocupação: queremos continuar andando pela cidade, viajando, trabalhando e fazendo nossas escolhas e ajudando os nossos "envelhecentes" a terem mais autonomia.
Como profissional de Educação Física, com formação em Geriatria e Gerontologia, considero o exercício parte desse cuidado. Também reconheço a importância do acompanhamento médico. E, quando me perguntam quais são as cinco especialidades que mais merecem atenção, conforme as necessidades de cada pessoa, eu recomendaria estas... Veja bem, é uma opinião pessoal, mas respaldada pelo consenso geral na área da saúde e por pessoas que eu conheço pessoalmente, que já entrevistei ou indico aos meus alunos por conhecer o trabalho.
Vou começar pelo geriatra, que avalia o conjunto. Avalia doenças, medicamentos, memória, sono e autonomia. No envelhecimento, problemas diferentes podem se somar e comprometer o cotidiano. Por isso, valorizo esse olhar para a pessoa inteira, inclusive para sua vida em casa. Em Piracicaba, eu recomendo a Dra. Daniela Nasciutti, a Dra. Marie Brihier e a Dra. Luciane Furlan.
O cardiologista acompanha o coração e a circulação. Pressão alta, arritmias e insuficiência cardíaca podem limitar a disposição e aumentar riscos. Cuidar dessas condições ajuda a planejar o exercício, sobretudo quando já existe uma doença cardiovascular. Para este caso, recomendo a Dra. Clarisse Chicanelli, o Dr. Luis Carlos Siqueira e o Dr. José Mauricio Higashi.
O endocrinologista cuida de questões como diabetes, obesidade, alterações da tireoide e osteoporose. Esses problemas podem afetar energia, metabolismo e saúde dos ossos. Eu considero importante investigá-los em vez de atribuir qualquer mudança à idade. Neste caso, o trabalho pode ser feito pelo Dr. Ivan Moreira, pelo Dr. Fernando Sebastianes e pela Dra. Sharon Raicher.
O neurologista investiga alterações de memória, dificuldades cognitivas e doenças como Alzheimer e Parkinson. Um esquecimento isolado não define uma doença. Mas mudanças persistentes, que atrapalham tarefas habituais, merecem avaliação. A Dra. Marilia Pires, bem como o Dr. André Galina e o Dr. Henrique Mendes, podem ajudar.
O ortopedista avalia ossos, articulações, lesões e fraturas. Uma artrose dolorosa pode fazer a pessoa caminhar menos e perder força. Nessas situações, o tratamento e a orientação para o movimento ajudam a preservar a mobilidade. A ortopedia é uma área que tem muitas especialidades, mas, quando pensamos em idosos, pensamos em quadril, joelhos e coluna em geral. Para isso, o Dr. Daniel Mello pode ajudar, além do Dr. Daniel Cantarelli e do Dr. Alan Leslie Schlossman.
É nesse trabalho conjunto que entra a minha profissão. O treinamento de força ajuda a preservar músculos; exercícios de equilíbrio e coordenação contribuem para reduzir o risco de quedas; atividades aeróbicas melhoram o condicionamento. Planejo o treino considerando a condição de saúde, as limitações e os objetivos do aluno. E falo sobre isso sempre aqui!
Para mim, esses objetivos têm uma tradução simples: levantar da cadeira, subir uma escada, carregar as compras e passear com os netos. São capacidades que fazem diferença todos os dias.
O geriatra pode organizar todo esse cuidado. Mas desejo que você, leitor, ou o seu familiar cheguem aos próximos anos com condições de continuar fazendo o que gostam. É para isso que estamos aqui! Precisamos nos mexer mais para viver mais; no entanto, o cuidado é muito importante com o corpo todo em geral. Até a próxima!