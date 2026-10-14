Posso estar sendo politicamente incorreto, mas ainda penso que toda educação verdadeira é, por força da natureza, elitista. Todo progresso no saber, em qualquer área, é sempre um desafio para os melhores, exatamente como no esporte e na vida em geral. Desde a velha Paideia grega, sempre se entendeu assim. Foi só a partir da famigerada Lei de Diretrizes e Bases, de fins da década de 60, já em regime militar, mas na realidade realizando plano gizado no governo Goulart, que se pretendeu “democratizar” o ensino. Em vez de se expandir e tornar mais acessível o excelente ensino público que tínhamos, preferiu-se fazer o mais fácil, ou seja, nivelar por baixo. No altar da igualdade se sacrificaram os melhores, e o resultado é que os menos bons também foram prejudicados, por não poderem mais ser puxados para cima pelos melhores.

Meu saudoso amigo Paulo Bomfim (que se vivo estivesse teria completado 100 anos na última semana) tinha toda a razão quando ponderava que, no mundo inteiro, elite é coisa boa, só no Brasil é que virou palavrão.

Sou velho, sou muito velho, ainda remanescente dos tempos pré-históricos do Curso Ginasial, ao qual se tinha acesso pelos temidos Exames de Admissão, que prestávamos aos 10 ou 11 anos de idade. Ainda sou do tempo em que, no Ginásio, os alunos eram chamados de Senhor pelos professores, para mostrar que não éramos mais meninos e já tínhamos responsabilidades de adultos.