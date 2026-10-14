O problema é que as características mais valiosas de um ser humano raramente se revelam de imediato. É preciso tempo, oportunidade... Caráter, empatia, lealdade e maturidade não são atributos que necessariamente impressionam nos primeiros minutos. São qualidades que o tempo revela, mas nossa ansiedade destrói.

O amor não nasce da perfeição. As exigências estão achando que sim! A admiração não se sustenta no imediatismo ou na emoção e a construção de uma vida inteligente e produtiva a dois exige mais do que atração: exige disposição para dialogar, enfrentar dificuldades, reconhecer diferenças e, quando necessário, ceder sem abrir mão da própria dignidade.

Mas tudo isso depende do nível de inteligência emocional para enxergar além do óbvio ou dos “comandos da sociedade moderna”.