Quero, antes de mais nada, agradecer de coração todas e todos os 142.001 eleitores e eleitoras que confiaram o voto na nossa candidatura, reelegendo nosso mandato popular para mais quatro anos de atuação na Assembleia Legislativa. Sinto-me revigorada para continuar trabalhando pela Educação, pelos serviços públicos, pelos profissionais da Educação e todo o funcionalismo, pelos direitos da classe trabalhadora e pela população que mais precisa.

Agradeço, sobretudo, a população da minha cidade de Piracicaba, que nos deu expressivos 20.062 votos, o que aumenta nossa responsabilidade em bem representar o povo piracicabano na ALESP e perante as demais instituições do Estado.

Encerrado o primeiro turno, estamos diante de uma nova e fundamental batalha, no segundo turno da eleição presidencial. Uma batalha que opõe visões antagônicas e inconciliáveis de país, de mundo, de civilização, direitos e futuro.