Bragantino, Mirassol, Ponte Preta, Guarani, Novorizontino e Botafogo-SP chegaram à proibição sem casa de apostas no espaço principal da camisa. Mesmo assim, quatro deles pedem ao Supremo a suspensão da medida.

Quando a medida provisória que proibiu as apostas online foi publicada, em 25 de setembro de 2026, os clubes ganharam até 5 de outubro para tirar das camisas as marcas de casas de apostas. Os grandes da capital tiveram de trocar ou suspender patrocinadores às pressas. No interior paulista, quase não havia o que tirar.

Bragantino, Mirassol, Ponte Preta, Guarani, Novorizontino e Botafogo-SP chegaram à proibição sem bet no espaço principal do uniforme. Mesmo assim, Ponte Preta, Guarani, Mirassol e Novorizontino pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão da medida.