Senhoras e senhores, preparem a pipoca! As luzes se acendem, a cortina abre e começa mais um espetáculo no grande circo da República.

No centro do picadeiro aparece o mágico Furtin. Terno impecável, toga reluzente e uma cartola tão grande que parece capaz de esconder até processo de milhares de páginas.

Furtin não tira coelhos da cartola. Seu número é mais sofisticado: ele faz desaparecer cartas.