A gente olha no espelho e percebe um cabelo branco, uma ruga nova, talvez alguma mudança no corpo. Para a maioria das pessoas pode acontecer assim. Mas existe uma parte de nós que também envelhece e não aparece no espelho: os ossos. E eles estão vivos.

O osso não é uma pedra dentro do corpo. Todos os dias, pequenas partes dele são retiradas e reconstruídas. É como uma casa que passa a vida inteira em reforma. O problema é que, com o passar dos anos, podemos começar a perder mais osso do que conseguimos construir.

Nas mulheres isso merece ainda mais atenção. A maior quantidade de massa óssea costuma ser alcançada entre os 20 e 30 anos. Depois, especialmente perto da menopausa, a queda do estrogênio acelera a perda. Nos cinco a sete anos depois da menopausa, uma mulher pode perder, em média, cerca de 10% da densidade óssea.