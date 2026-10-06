Vivemos uma época de profundas transformações. A tecnologia avança em velocidade impressionante, a Inteligência Artificial redefine profissões, processos são automatizados e o conhecimento técnico nunca esteve tão acessível. Diante desse cenário, muitas empresas acreditam que o segredo do sucesso está apenas na inovação tecnológica. No entanto, a realidade mostra algo diferente: o verdadeiro diferencial competitivo continua sendo o ser humano.

Ao longo de mais de 25 anos como executivo em multinacionais e 13 anos atuando como psicanalista, professor e consultor organizacional, tenho observado uma mudança importante no mundo corporativo. As empresas que apresentam os melhores resultados não são necessariamente as que possuem os sistemas mais sofisticados ou as tecnologias mais modernas. São aquelas que entenderam que pessoas vêm antes dos processos.

Durante décadas, fomos ensinados a valorizar quase exclusivamente a técnica. Cursos, especializações e competências profissionais continuam sendo importantes, mas representam apenas parte da equação. Costumo dizer que a técnica responde por cerca de 20% do sucesso. Os outros 80% estão relacionados ao emocional e ao comportamental: a forma como as pessoas pensam, sentem, se comunicam, lideram, colaboram e enfrentam desafios.