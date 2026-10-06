O dia 4 de outubro tem excepcional importância para o futuro do Brasil. Neste domingo, cada cidadã e cidadão brasileiro é chamado a definir o que deseja para o nosso país. Portanto, não será uma participação passiva, o exercício formal do direito de votar, mas muito mais do que isso, precisa ser um gesto direto, uma atitude consciente e transformadora diante da urna eletrônica.

Trata-se, fundamentalmente, de realizar um diagnóstico vivo do momento socioeconômico e das prioridades do país e, frente a esse diagnóstico, escolher o governo federal que comandará a nação pelos próximos quatro anos, o governo estadual que poderá ou não corrigir os rumos do nosso estado e nossos representantes no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa, como atores importantes para conduzir o Estado brasileiro, em suas diversas esferas, de acordo com a vontade do povo ou, lamentavelmente, como muitas vezes ocorre, contra ela.

Nas semanas e meses que antecedem a votação, o debate público transborda pelas ruas, pelas mídias e pelas conversas cotidianas. Questões cruciais — desde a gestão da saúde pública e a qualidade da educação até o desenvolvimento sustentável, o controle fiscal e o equilíbrio entre os Poderes — vieram à tona de forma consistente, porém permeadas por uma verdadeira indústria de falsas informações, que têm contaminado a política brasileira desde a ascensão da extrema-direita no nosso país. Buscar informações verdadeiras, em fontes confiáveis, é uma obrigação cidadã.