Geoffrey Chaucer, literato, filósofo e homem público inglês, nasceu em 1343 e faleceu em 1400. Viveu em uma época extremamente agitado; sobreviveu na infância à fase mais crítica da Peste Negra e sofreu pessoalmente em consequência da Guerra dos Cem anos, já que foi feito prisioneiro pelos franceses e só recuperou a liberdade após pagamento de um resgate por sua família.

Dotado de imensa cultura, haurida por leituras e estudos e completada por viagens em serviços diplomáticos, marcou profundamente a cultura e até mesmo a língua inglesa. Em seus escritos, tratou de modo digno de nota da inveja, vício capital que focalizou numa ótica religiosa, sem embargo de ser um leigo inteiramente inserido nos ambientes cortesãos, políticos e diplomáticos do seu tempo.

A obra de Chaucer é muito variada e volumosa. Concentremos nossa atenção em seu livro “Os contos de Canterbury”, (trad. de Paulo Vizioli. S. Paulo: T. A. Queiroz Ed., 1988) que não chegou a ser concluído, mas sem embargo disso é considerado uma das mais importantes produções da literatura inglesa medieval. O papel de Chaucer, na evolução do idioma inglês, por certo não é inferior ao que tiveram, dois séculos mais tarde, William Shakespeare (1564-1616) e o Rei Jaime I (1566-1625) com sua famosa tradução bíblica. Em nossos dias, Paul Johnson chega a considerar Chaucer “o poeta mais relevante da Idade Média, somente precedido por Dante”, e declara que a técnica desenvolvida por Chaucer em The Canterbury Tales, de mesclar de maneira muito viva os vários personagens com os personagens dos contos que cada um deles apresenta, constituiu uma inovação literária que teve, para o mundo das letras, a mesma importância que tiveram para as Artes o descobrimento das leis da perspectiva e do escorço, pelos florentinos (El Renacimiento, Buenos Aires: Mondadori, 2005, p. 75-77).