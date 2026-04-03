A Academia Piracicabana de Letras (APL), com 54 anos de história, está consolidada como um espaço de referência na preservação da cultura da cidade. A entidade reúne celebridades, pessoas com uma história rica na literatura, com carreiras respeitadas e consagradas. Pouca gente imagina, no entanto, que a academia tem uma missão muito importante: despertar na criançada o amor pela leitura.

Palestras, eventos e concursos são atividades organizadas com frequência, levadas principalmente para dentro das escolas. E aproximar os pequenos dos livros deixa os acadêmicos entusiasmados.

Eventos que podem parecer brincadeira e lazer acabam despertando o interesse dos baixinhos pelas letras. E o resultado é incrível: a APL consegue revelar novos talentos. Há criança que mal passou dos dez anos de idade e já tem obras publicadas. Para o orgulho dos pais, professores, amigos.