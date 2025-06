Férias inesquecíveis em SP: 10 dicas de passeios no Estado

Está chegando uma das épocas mais esperadas do ano: as férias de julho. Nesse período, as famílias aproveitam para descansar, se divertir, viajar e conhecer novos lugares. Pensando nisso, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) listou 10 lugares pela capital, interior e litoral paulista que são ideais para visitar nessas férias. “O Estado de São Paulo é diverso e oferece atrativos para todos os perfis de viajantes. Além disso, o período de férias é ideal para descobrir as belezas de São Paulo com tempo e tranquilidade”, disse Roberto de Lucena, titular da pasta de Turismo e Viagens.

Confira as opções:

1. Pinacoteca do Estado de São Paulo:

Um dos pontos turísticos mais famosos da capital paulista, a Pinacoteca do Estado de São Paulo é o museu de arte mais antigo da cidade. O local conta com um dos maiores acervos artísticos do Brasil e reúne tanto obras conhecidas, com exposições de artistas consagrados, quanto exposições contemporâneas, com artistas da atualidade. Para as férias de julho, a Pinacoteca preparou uma programação especial completa.