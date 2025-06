XV treina para encarar um de seus mais tradicionais rivais

O XV de Piracicaba irá enfrentar na terceira rodada da Copa Paulista, nesta segunda-feira (30), às 19h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, um de seus mais tradicionais adversários. Em todas as competições, foram disputados 81 jogos entre as duas equipes, com 37 vitórias do Guarani, 20 empates e 24 triunfos do XV de Piracicaba.

O último confronto oficial entre XV de Piracicaba e Guarani ocorreu há mais de sete anos, no dia 4 de abril de 2018, válido pelas semifinais da Série A2 do Campeonato Paulista daquele ano. A partida, disputada no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

O duelo terminou com vitória do Guarani por 1 a 0, com gol de Ricardinho, aos 2 minutos do segundo tempo. O resultado levou o Alviverde de Campinas à final da A2 e confirmou seu retorno à primeira divisão paulista, encerrando um jejum de cinco anos.