Notas de falecimentos | 24/06/2025

SRA. ELVIRA DIOGO FUZARO faleceu dia 21/06/2025 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era viúva do Sr. José Fuzaro, era filha do Sr. Alexandre Diogo e da Sra. Floriza Martins da Silva, falecidos. Deixa os filhos: José Alexandre Fuzaro casado com Monica Romero; Dulcilia Maria Fuzaro viúva de Celso Batagin; Arlindo Cesar Fuzaro casado com Maria Ligia da Silveira Lima Fuzaro; Eliane Fuzaro casada com Claudio Eleuterio; Viviane Fuzaro casada com Luis Fernando Plens; Adilson Roberto Fuzaro. Deixa netos, bisnetas e familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 22/06/2025 às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. ETTORE SCHIAVOLIN faleceu anteontem, nesta cidade, contava 96 anos, filho dos finados Sr. Santo Schiavolin e da Sra. Lucia Bairelon, era viúvo da Sra. Maria Elvira Gessi Prezotto Schiavolin; deixa os filhos: Antonio Salvador Schiavolin, casado com a Sra. Tereza Soares Schiavolin; Maria Madalena Schiavolin Castilho, viúva do Sr. Miguel Castilho; Moisés Schiavolin, falecido, deixando viúva a Sra. Cleusa Gutierres Schiavolin; Leni Aparecida Schiavolin Cruz, casada com o Sr. Sergio Cruz; Jose Benedito Schiavolin e Marcia Adriana Schiavolin Peixoto, casada com o Sr. Amando Peixoto. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h do Velório da Saudade, sala “02”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. HERALDO AUGUSTO JESUS DA SILVA, Faleceu dia 22/06/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 43 anos de idade e era filho do Sr. Geraldo Augusto da Silva, falecido e da Sra. Maria de Jesus da Silva. Deixa os filhos Hevelyn Taynara Gerevini da Silva; Heverton Henrique Reis da Silva; Beatriz Reis da Silva. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 22/06/2025 às 16h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.