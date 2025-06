Esta bebida é porta de entrada para vários tipos de câncer

Com o aumento de diagnósticos de câncer em diferentes regiões do mundo, pesquisas têm destacado a influência de fatores relacionados ao estilo de vida e à alimentação no desenvolvimento da doença. Um desses fatores é o consumo de bebidas alcoólicas.

Segundo informações do site Cancer FactFinder, iniciativa da Escola de Saúde Pública de Harvard, há consenso científico de que o álcool está associado ao risco de desenvolver diversos tipos de câncer. A substância é classificada como cancerígena para humanos (Grupo 1) pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC).

De acordo com os estudos, o risco decorre, entre outros motivos, do acúmulo de acetaldeído — um subproduto gerado quando o etanol (álcool puro) é metabolizado no fígado. Esse composto pode interferir na integridade do DNA e prejudicar a replicação celular. Além disso, o álcool pode causar lesões nos tecidos, tornando as células mais suscetíveis à absorção de agentes cancerígenos.