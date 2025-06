3 sintomas da depressão mais comuns que não devem ser ignorados

Esses sinais geralmente permanecem por, no mínimo, duas semanas. A persistência deles é um indicativo de que é necessário consultar um profissional de saúde.

A depressão é um transtorno de saúde mental que afeta cerca de 280 milhões de pessoas globalmente, conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). A condição vai além de momentos de desânimo e pode impactar a rotina, o comportamento e até aspectos físicos do organismo.

Outros sintomas podem incluir alterações no sono (como insônia ou sonolência), variações no apetite, queda no desejo sexual e dificuldades de concentração.

Diversidade de sintomas e impacto na rotina

A manifestação da depressão varia de pessoa para pessoa. Em muitos casos, surgem tristeza contínua, irritabilidade, sensação de inutilidade, descuido com a aparência, mudanças de peso e alimentação.

Essas alterações influenciam diretamente na vida diária. Atividades simples podem se tornar desgastantes, e o contato social ou o desempenho profissional podem ser comprometidos.

Abordagens para o tratamento