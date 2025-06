Notas de falecimentos | 19/06/2025

SR. SIDNEI FRANCO CORREA faleceu dia 18/06/2025 na cidade de Piracicaba, aos 57 anos de idade e era casado com a Sra. Sonia Zanardo Correa. Era filho do Sr. Antonio Franco Correa e da Sra. Maria Olinda Alves Correa, falecidos. Deixa os filhos: Willian Franco Correa casado com Aline Renata Ribeiro Correa, Juliana Aparecida Correa Silva casada com Willian Alexandre da Silva, Bruna Bianca Correa Murer casada com Paulo Eduardo Murer, Rafaela Aparecida Franco Correa casada com Matheus Ferreira Francisco. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/06/2025 às 17h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Tupi, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. THEREZA SPADOTO PALOMO faleceu ontem, nesta cidade, contava 96 anos, filha dos finados Sr. Angelo Spadoto e da Sra. Maria Peruche, era viúva do Sr. Amador Palomo; deixa os filhos: Roseli Tereza Palomo Gonçalves, viúva do Sr. Raimundo Gonçalves da Silva (Galileu da Rádio Educadora) e Ademir Palomo, casado com a Sra. Maria Remedio Lopes Malosso Palomo. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 11h da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.