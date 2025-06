Veja programação das igrejas de Piracicaba no Corpus Christi

Paróquia São João Batista Precursor (Piracicaba)

• 7h: Missa na capela do Cemitério Parque da Ressurreição

• 8h: Confecção do tapete no Centro de Eventos (Av. Comendador Luciano Guidotti, 1.476 – Jardim Caxambu)

• 16h: Santa Missa no Centro de Eventos

Paróquia Senhor Bom Jesus do Monte (Piracicaba)

• 16h: Santa Missa seguida de procissão

Paróquia Senhor Bom Jesus (Rio das Pedras)

• 7h: Confecção do tapete (concentração na Barraca do Padre)

• 16h: Missa campal na Praça da Matriz