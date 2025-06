Feriadão em Pira! Veja serviços e locais de lazer abertos hoje

Cultura – Sede da Secretaria de Cultura, Centros Culturais Nhô Serra, Hugo Pedro Carradore, Antonio Pacheco, Maria Dirce e Isaíra Aparecida Barbosa – “Zazá”. Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto – Fechados de quinta-feira a domingo, 19 a 22/06.

Quiosque da Leitura (Parque da Rua do Porto) - Fechado de quinta-feira a sábado, 19 a 21/06. Aberto domingo, 22/06, das 08h às 12h.

Museu Prudente de Moraes – Aberto na quinta, sexta e sábado, 19 a 21/06, das 10h às 14h. Fechado no domingo, 22/06.

Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) – Fechado na quinta-feira, 19/06. Aberto na sexta e sábado, 20 e 21/06, das 16h às 22h. Fechado no domingo, 22/06.

Armazém 8A – Exposição Permanente do Cedhu e Pinacoteca Municipal Miguel Dutra - Fechados na quinta e sexta-feira, 19 e 20/06 - Aberta no sábado e domingo, 21 e 22/06, das 09h às 17h.

Casa do Povoador – Fechada na quinta e sexta-feira, 19 e 20/06. Aberta no sábado e domingo, 21 e 22/06, das 13h às 17h.

Teatro Dr. Losso Netto – Fechado na quinta e sexta-feira, 19 e 20/06. Aberto no sábado, 21/06, bilheteria a partir das 15h; e no domingo, 22/06, bilheteria a partir das 15h.

Teatro Erotídes de Campos – Fechado na quinta, sexta e sábado, 19 a 21/06. Aberto no domingo, 22/06, com bilheteria a partir das 15h.

Turismo – Elevador Turístico Alto do Mirante – sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h

Pedalinho – sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h

Passeio de Barco – sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h

Feira de Artesanato da Rua do Porto – sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h

Casa do Artesão do Engenho Central – sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h

Complexo Gastronômico da Rua do Porto – Aberto

Pelotão Ambiental – 3422-0200 – 24 horas – Defesa Civil (199) – 24 horas, Polícia Militar (190) – 24 horas, Polícia Civil (197) – 24 horas, Guarda Civil (153) – 24 horas, Corpo de Bombeiros (193) – 24 horas, Polícia Rodoviária – 3424-2872 – 24 horas e CPFL (0800-0101010) – 24 horas.