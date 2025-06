Notas de falecimentos | 18/06/2025

SRA. APARECIDA SEBASTIANA BARBOSA VENANCIO faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Serafim Barbosa e da Sra. Sebastiana do Nascimento, era viúva do Sr. João Venancio; deixa as filhas: Leonice Barbosa Venancio e Isabel Cristina Venancio, casada com o Sr. Rogerio Fabiano Rissi Trevisan. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala “01”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. CARLOS DIRCEU PEDROLLI faleceu dia 17/06/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 72 anos de idade e era casado com a Sra. Iracema Cecilia Pedrolli. Era filho do Sr. Jose Pedrolli e da Sra. Ilda Risso Pedrolli, falecidos.

Deixa os filhos: Wagner César Pedrolli casado com Andrea Cristina Frangnani Pedrolli, Elisandra Patricia Pedrolli casada com Fábio Campagnholi. Deixa 3 netos, 1 bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. CECILIA GEORGINA GRIN PETROCELLI faleceu dia 16/06/2025 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era viúva do Sr. Francisco Petrocelli. Era filha do Sr. Eduardo Grin e da Sra. Josepha de Lima Grin, falecidos. Deixa o filho: Eduardo Grin Petrocelli casado com Maria Carolina de Souza Rozzatto. Deixa 4 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/06/2025 às 10h, no Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.