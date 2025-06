Em sua volta a Piracicaba, Diogo Soares é destaque no Pan 

Durante a competição, que terminou neste domingo (15), o atleta olímpico competiu em todos os seis aparelhos nas classificatórias e conquistou a terceira colocação (medalha de bronze) no individual geral. Além disso, o ginasta piracicabano ainda ficou com a prata nas barras paralelas.

Em sua primeira competição após deixar o Flamengo e voltar para a Pira Olímpica, em Piracicaba, o ginasta Diogo Soares foi o destaque do Brasil no Pan-Americano de Ginástica Artística, no Panamá. Com uma equipe renovada, o piracicabano foi o nome mais importante da delegação e conquistou duas, das três medalhas que o time canarinho ganhou no torneio.

“Tenho uns objetivos específicos para este ano com ele, que o foco maior será no brasileiro adulto e o campeonato mundial”, emendou o treinador, feliz com a performance de seu pupilo no Panamá. “Ele mostrou estar bem fisicamente e mostra que o trabalho está no caminho certo.”

Agora, o atleta piracicabano volta aos treinos a Academia Pira Olímpica visando aos próximos torneios. Neste ano, além do Campeonato Brasileiro e do Mundial de Ginástica (o seu grande foco na temporada), ele ainda terá Copa do Mundo de Paris, na França, e o Campeonato Estadual.