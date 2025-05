Mulher em fúria ameaça jogar fezes em rosto de balconista

Um caso inusitado causou apreensão durante a madrugada deste domingo (25), em Piracicaba. Uma mulher exaltada ameaçou defecar no chão de uma loja de conveniência e arremessar as fezes contra uma funcionária.

O caso inusitado ocorreu na unidade Oxxo, localizada na Praça José Bonifácio. De acordo com a atendente, a confusão começou quando a cliente pediu para usar o banheiro do estabelecimento e foi informada de que o local estava interditado, devido a um problema técnico.

Inconformada com a negativa, a mulher passou a gritar com a balconista, proferindo ofensas como “lixo” e “noia”. Em seguida, ameaçou defecar no chão da loja e jogar os excrementos no rosto da funcionária. Ainda segundo o relato, a mulher tentou impedir o fechamento da porta do comércio.