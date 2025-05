Notas de falecimentos | 27/05/2025

SRA. ELIANE MARIA DE CAMARGO MACHUCA faleceu dia 24/05/2025 na cidade de São Bernardo do Campo, aos 75 anos de idade e era viúva do Sr. Francisco Machuca Filho. Era filha do Sr. Jose Stipp de Camargo e da Sra. Henriqueta Martins Camargo, falecidos. Deixa os filhos: Alexander José Machuca casado com Mônica Mota de Freitas Machuca e Daniela Maria Machuca Néspoli casada com Thiago Néspoli da Silva. Deixa o neto: Vinicius Mota Machuca, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/05/2025 às 13h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

PROFESSORA: SRA. EURANIDES TOLAINE DO AMARAL faleceu anteontem, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. Moacyr Tolaine e da Sra. Sophia Caviolli Tolaine, era casada com o Sr. Claiton Osnir do Amaral; deixa as filhas: Priscila Tolaine do Amaral Almeida, casada com o Sr. Rodrigo Faria de Almeida e Patricia Tolaine do Amaral e Silva, casada com o Sr. Luis Vanderlei Teixeira da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala “Standard” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. HENRIQUE DE OLIVEIRA DORTA faleceu dia 24/05/2025 na cidade de Piracicaba, aos 96 anos de idade e era casado com a Sra. Maura Barboza do Nascimento Dorta, era filho do Sr. Honorio Henrique de Oliveira e da Sra. Eva Francisca Rita, falecidos. Deixa os filhos: Sergio Luiz de Oliveira Dorta, Magali Aparecida de Oliveira Dorta Gomes, Sandra de Cassia Oliveira Dorta de Souza, Marcos Henrique de Oliveira Dorta, Helenice Cristiane de Oliveira Dorta Machado, Carlos Roberto de Oliveira Dorta. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/05/2025 às 13h, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala-A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.