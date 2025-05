Notas de falecimentos - 25/05/2025

SR. JAIR DA SILVEIRA FRANCO, faleceu dia 24/03/2025 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era casado com a Sra. Marcia Aparecida do Amaral Freitas Franco. Era filho do Sr. João Batista da Silveira Franco e da Sra. Luiza Ligabon Franco, falecidos. Deixa os filhos: Rudnei da Silveira Franco casado com Ariana Maira Delariva Franco, Leandro da Silveira Franco casado com Jessica Graciani, Thiago da Silveira Franco, Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 25/03/2025 às 13h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 8, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. JOÃO MIANO faleceu dia 22/03/2025 na cidade de Piracicaba, aos 100 anos de idade e era viúvo da Sra. Terezinha Bonfá. Era filho do Sr. Juvenal Miano e da Sra. Margarida Massa, falecidos. Deixa os filhos: Joseval de Jesus Bonfá Miano, Juvenil José Bonfá Miano casado com Fátima Miano, Juniana Aline Bonfá Miano, Joseni Aparecida Bonfá Miano casada com Cesario Hisato Iwamura. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 23/03/2025 as 16h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

JOVEM: JOÃO VITOR CLAZZER VIDAL faleceu dia 23/03/2025 na cidade de Piracicaba, aos 19 anos de idade e era filho do Sr. Udirlei Roberto Vidal, falecido e da Sra. Adriana Clazzer da Silva. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/03/2025 às 17h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.