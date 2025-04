Abre e fecha: como Piracicaba funciona no feriado de 1° de maio

O feriado do Dia do Trabalhador desta quinta-feira, 1º de maio, vai mudar a rotina de Piracicaba. A sexta-feira (2) será ponto facultativo, por isso, os serviços municipais funcionarão em horários diferenciados. Durante esse período, não haverá expediente no Centro Cívico, secretarias e autarquias municipais, que retomam o atendimento normal na segunda-feira, 5 de maio, a partir das 8h30. Serviços essenciais e emergenciais continuam funcionando normalmente.

Transporte público – No dia 1º/05, as linhas operarão com horários de domingos e feriados. A loja Pira Mobilidade estará fechada

Coleta de lixo domiciliar – Funciona normalmente