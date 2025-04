Notas de falecimentos - 30/04/2025

MENINA: ISIS HELENA DA SILVA SANTOS faleceu anteontem, nesta cidade, filha do Sr. Cesar Rodrigues dos Santos e da Sra. Ane Geilze da Silva. Deixa demais familiares. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h da sala “01” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. JOSEFA DIOLINDO CABRAL faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. José Diolindo Cabral e da Sra. Laura Maria da Conceição; deixa os filhos: Severina Diolinda Cabral; José Diolindo Cabral; Gildo Cabral de Oliveira; Gilmar Cabral de Oliveira, casado com a Sra. Dilma Oliveira Pereira Cabral; Margarete Cabral de Oliveira; Marinete Cabral de Oliveira Santos, casada com o Sr. Luiz Carlos Silva Santos; Gilo de Oliveira Quintino Filho, casado com a Sra. Quezia de Oliveira Lima Quintino; Perciliana Cabral de Oliveira Amaral, casada com o Sr. Moises de Souza Amaral; Laura Cabral de Olivera Gomes, casada com o Sr. Gerson da Silva Gomes e Margarida Cabral de Oliveira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Jardim da Saudade (Paciência) da cidade do Rio de Janeiro/RJ, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. LAURA LURIKO NKAGAWA MOREIERA faleceu ontem, nesta cidade, contava 63 anos, filha dos finados Sr. Shigeho Nakagawa e da Sra. Toshiko Ueki Nakagawa, era casada com o Sr. Marcos Done Moreira; deixa os filhos: Rafael Hiroshi Nakagawa Moreira e Aline Sayuri Nakagawa Moreira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h da sala “02” do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.