Vítima de feminicídio, Marcela Prado é sepultada em Piracicaba

Marcela Santa Rosa do Prado, de apenas 20 anos, foi sepultada nesta sexta-feira (25), no Cemitério da Vila Rezende, em Piracicaba, sob forte comoção e revolta. A jovem morreu após cinco dias internada, depois de ser brutalmente esfaqueada pelo ex-namorado enquanto segurava o filho no colo.

Parentes e amigos prestaram as últimas homenagens usando camisetas com a foto de Marcela e frases como “Amor não é violento” e “A vida começa quando a violência acaba”.

O crime chocou os moradores do Residencial Vida Nova, onde tudo aconteceu na noite do último sábado (19). Mesmo gravemente ferida, Marcela conseguiu fugir com o filho no colo e se abrigou em outro apartamento do condomínio. Ela já tinha uma medida protetiva contra o agressor.