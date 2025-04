Notas de falecimentos | 25/04/2025

SR. ALACIR APARECIDO AMARO faleceu dia 24/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade e era filho do Sr. Alacir Amaro e da Sra. Maria de Lourdes Rosa Amaro, falecidos. Deixa os filhos: Gleison Aparecido Amaro, Natalia Sebastiana de Lourdes Amaro, Luis Felipe Amaro. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/04/2025 às 16h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. ELZA THERESINHA RASERA BOARETTO faleceu dia 24/04/2025 na cidade de São Pedro, aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. Hélio Boaretto. Era filha do Sr. Emilio Rasera e da Sra. Izide Bragaia, falecidos. Deixa os filhos: Hélio Boaretto Junior casado com Dulcina Aparecida Everaldo Boaretto, Celso Luiz Boaretto casado com Marcia Cristina Dondelli Boaretto, Cesar Augusto Boaretto casado com Fabiana Sachs Boaretto. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. JOÃO PEDROSO faleceu dia 24/04/2025 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era casado com a Sra. Maria de Lourdes Pires Pedroso. Era filho do Sr. José Pedroso e da Sra. Palmira Maria de Jesus. Deixa os filhos: Rosana Aparecida Pedroso Zoca casada com Ubaldo Zoca e Rosan Edson Pedroso, falecido. Deixa neto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/04/2025 às 16h, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala B, para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.