Menino de 11 anos leva choque e morre ao carregar celular

Uma criança de 11 anos morreu neste domingo (20) após sofrer uma descarga elétrica ao tentar conectar o carregador do celular na tomada, na cidade de Arapiraca em Alagoas.

De acordo com as informações, Estefano Samuel de Souza Silva havia acabado de sair do banho quando decidiu colocar o celular para carregar. Ao encaixar o carregador na tomada, ele levou um choque e caiu desacordado.

A mãe da criança estava dormindo no momento do acidente. Quem encontrou o menino foi o irmão, que chegou em casa e viu Estefano caído no chão, com marcas de queimadura em uma das mãos.