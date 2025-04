Empresário é sequestrado por falsos policiais federais armados

Um empresário dono de uma instituição financeira foi sequestrado por homens fortemente armados e vestidos com uniformes de policiais federais na madrugada deste sábado (5), no centro da cidade de Tatui, localizada a 79 km de Piracicaba. A esposa da vítima também foi arrebatada por um outro carro no mesmo horário.

A vítima foi cercada por um furgão quando deixava a empresa e tentou correr pela rua XV de Novembro, mas acabou cercada por um carro que dava apoio na ação. Apesar de resistir, o homem caiu enquanto fugia e foi contido por aproximadamente quatro homens com uniformes da Polícia Federal, fortemente armados, que o colocaram no furgão Sprinter branco. A Mulher foi arrebatada em outro local da cidade e também levada.

Os sequestradores libertaram a esposa no início da manhã e o homem ficou em poder do bando por 10 horas, sendo solto em Valinhos, a 120 km de Tatui. A Polícia Militar foi acionada logo após o homem ser arrebatado, mas não encontrou pistas dos veículos dos bandidos, demorando apenas com uma marca de tiro no asfalto e uma cápsula de fuzil deflagrada.