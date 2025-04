Antibiótico e cerveja: saiba quando a mistura pode ser perigosa

Doxiciclina: em pacientes com consumo regular e elevado de álcool, a eficácia da doxiciclina pode ser comprometida.

Medicamentos para tuberculose: A combinação de álcool com alguns medicamentos utilizados no tratamento da tuberculose pode aumentar o risco de danos hepáticos.

A Dra. Paula Pires enfatiza a importância de cautela: "Embora muitos antibióticos possam ser utilizados com álcool, é crucial conhecer as exceções e os potenciais riscos. Em geral, a prudência sugere evitar o consumo de álcool durante o tratamento com determinados antibióticos."